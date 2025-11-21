Desarrollan en Cienfuegos estudio y debate del Programa de Gobierno

Compartir en

Desde el pasado 15 de noviembre, en la provincia de Cienfuegos comenzó el estudio, análisis y debate del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Lázara Súarez Argudín, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), en Cienfuegos, explicó que, el proceso político cuenta con la participación popular para que exista diversidad de propuestas que contribuyan con el desarrollo económico del país.

“Resulta importante aprovechar al máximo la consulta para que haya comprensión entre las personas, pues este proceso es un hijo conductor para recuperar la economía y superar la compleja situación que existe hoy en Cuba”, añadió la dirigente política.

Hasta la fecha, “los temas más debatidos en Cienfuegos refieren la necesidad de mayor producción de alimentos, el control en el cumplimiento de las contrataciones agrícolas e insumos para producciones”, dijo Mabel Galdo Aguiar, Jefa del departamento ideológico del Partido.

Palmira y Rodas encabezan la lista de territorios donde el Programa de Gobierno ocupa el quehacer de militantes políticos, jóvenes estudiantes y dirigentes estatales.