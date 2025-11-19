Inician fabricación industrial de repelente natural e hipoclorito

Compartir en

La Empresa Laboratorio Farmacéutico de Líquidos Orales (Medilip), en coordinación con la Empresa Farmacéutica provincial, inició la fabricación de un repelente natural a base de extractos de neem y caña santa. Del producto ya se han envasado 1 500 unidades en formato de un litro.

Este repelente, descrito en el Formulario Nacional de Fármacos y Apifármacos, se concibe como un aporte frente a la situación epidemiológica y la presencia de arbovirosis. Su aplicación debe ser tópica cada tres o cuatro horas, del cuello hacia abajo, en mayores de tres años de edad.

Según el máster Roider Elías Carasaña, jefe de Operaciones de Medilip, se prevé la producción en formatos de dos litros; 120 y 250 mililitros. Los extractos se adquieren con Farma Habana y Farmacias y Ópticas Granma, y otros se elaboran en el centro a partir de plantas de productores locales de Guisa y Bayamo.

Este encadenamiento productivo permite explotar la capacidad industrial de Medilip para manufacturar rápidamente grandes volúmenes y ampliar la producción.

Paralelamente, en el último mes la entidad produjo alrededor de 80 000 unidades de hipoclorito de sodio al 1 % en frascos reciclados, ante la escasez de materiales nuevos. Este producto es una opción segura para garantizar el acceso al agua potable.

La producción de repelentes e hipoclorito tiene como fin abastecer las farmacias de Granma y, dependiendo de los suministros, responder a solicitudes de Holguín, Santiago de Cuba y La Habana.

Tomado de Cubadebate