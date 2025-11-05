🎧 Escúchenos en audio real

🎧 Triángulo de la confianza: Reciclaje y recuperación de materias primas en Cienfuegos

Rafael Cepero, director de operaciones de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas, participa en el Triángulo de la confianza para dialogar sobre los resultados de Cienfuegos en la actividad del reciclaje y las vías para facilitar un mayor acercamiento a la población y entidades estatales y privadas.

