🎧 Triángulo de la confianza: Reciclaje y recuperación de materias primas en Cienfuegos

Rafael Cepero, director de operaciones de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas, participa en el Triángulo de la confianza para dialogar sobre los resultados de Cienfuegos en la actividad del reciclaje y las vías para facilitar un mayor acercamiento a la población y entidades estatales y privadas.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →