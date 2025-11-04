🎧 Triángulo de la confianza: Programa del adulto mayor y las escuelas de cuidadores

Compartir en

La doctora Mileysi Águila, jefa de la sección Adulto Mayor y Asistencia Social de la Dirección General de Salud, es la invitada al programa para dialogar sobre el programa del Adulto Mayor y Escuelas de Cuidadores en Cienfuegos, en ocasión del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se celebra el 5 de noviembre.