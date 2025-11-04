🎧 Triángulo de la confianza: Programa del adulto mayor y las escuelas de cuidadores

La doctora Mileysi Águila, jefa de la sección Adulto Mayor y Asistencia Social de la Dirección General de Salud, es la invitada al programa para dialogar sobre el programa del Adulto Mayor y Escuelas de Cuidadores en Cienfuegos, en ocasión del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se celebra el 5 de noviembre.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →