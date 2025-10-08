Compartir en

Son los sueños todavía – canción homenaje a Ernesto Ché Guevara, de la autoría de Gerardo Alfonso.

Son los sueños todavía

Tú subías desde el Cono Sur

y venías desde antes,

con el amor al mundo bien adentro.

Fue una estrella quien te puso aquí

y te hizo de este pueblo.

De gratitud nacieron muchos hombres

que igual que tú,

no querían que te fueras

y son otros desde entonces.

Después de tanto tiempo y tanta tempestad

seguimos para siempre este camino largo, largo

por donde tú vas, por donde tú vas.

El fin de siglo anuncia una vieja verdad,

los buenos y los malos tiempos hacen una parte

de la realidad, de la realidad.

Yo sabía bien que ibas a volver,

que ibas a volver de cualquier lugar,

porque el dolor no ha matado a la utopía,

porque el amor es eterno

y la gente que te ama no te olvida.

Tú sabías bien desde aquella vez

que ibas a crecer, que ibas a quedar,

porque la fe clara limpia las heridas,

porque tu espíritu es humilde

y reencarnas en los pobres y en sus vidas.

Son los sueños todavía

los que tiran de la gente,

como un imán que los une cada día.

No se trata de molinos,

no se trata de un Quijote,

algo se templa en el alma de los hombres,

una virtud que se eleva por encima

de los títulos y nombres.