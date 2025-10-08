Estudiantes de primer grado reciben su pañoleta azul este 8 de octubre

Compartir en

Al pronunciar la consigna: “Pioneros por el comunismo: ¡Seremos como el Ché!”, en el acto realizado en la Tribuna Antiimperialista de la capital cubana, alumnos, maestros y familiares asumieron el compromiso de ser continuadores de la obra de la Revolución, impregnada en la pañoleta azul que portan desde hoy los nuevos pioneros.

Carolina Bravo Carrazana, pionera de la escuela primaria Carlos Hernández, del municipio Plaza de la Revolución, comentó a la ACN que su maestra les dijo que formar parte de esta organización es un honor, porque tiene como guía a los principales héroes que lucharon por la libertad de Cuba y serán sus ejemplos.

Con las palabras centrales, Chabeli Arencibia Martell, miembro del Buró Nacional y presidenta de la OPJM, destacó la significación de este paso en sus vidas, pues coincide con el recuerdo de “uno de los hombres más buenos y valientes que ha dado nuestra América, el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, y con el homenaje a Camilo Cienfuegos, quien demostró que la lealtad y la sonrisa son fuerzas poderosas”.

“Del Ché aprendemos que ser pionero es, ante todo, ser solidario y estudiar con dedicación, y tanto él como Camilo son ejemplos que nos guían y a los cuales, de ahora en adelante, podrán mirar para saber cómo crecer con honor”, afirmó la presidenta de la OPJM.

Rachel Carrazana Díaz, madre de Carolina, señaló a la ACN que ella le explicó a su hija que ser pionera es un lazo que la conectará con la historia de Cuba y con la responsabilidad de cuidar su futuro.

La ceremonia de ingreso contó con la presencia de Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en la provincia; Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas; y Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación.

En escuelas de todo el país, cientos de niños y niñas de primer grado recibieron hoy la pañoleta azul, símbolo que marca su ingreso oficial a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) como pioneros moncadistas.

La fecha, cargada de significado histórico, coincide con el aniversario de la desaparición física del Comandante Ernesto Che Guevara y da inicio a la Jornada Ideológica Camilo–Che, dedicada a honrar el legado de dos figuras esenciales de la Revolución Cubana.

Durante la jornada, los pioneros recibieron también el bordón y el distintivo que los acredita como miembros del movimiento de pioneros exploradores.

