Cienfuegos / Economía

Acomete provincia de Cienfuegos XVII Comprobación Nacional al Control Interno

Redacción RCM
La XVII Comprobación Nacional al Control Interno se desarrolla en la provincia de Cienfuegos, como en toda Cuba, desde el pasado 15 de septiembre y se extenderá hasta el venidero 31 de octubre acometiendo una veintena de acciones de control e inspección en consejos de la administración municipales.

Incluye empresas agroindustriales municipales del Sistema de Gobierno y de Subordinación Nacional al Sector Agropecuario, por ejemplo, LABIOFAM, entidades porcinas, de ganado menor, suministradoras y comercializadoras, informa la Contralora Provincial, Aida Guerrero Soto.

“Con el objetivo general de evaluar el cumplimiento de las funciones de las comisiones municipales en materia de soberanía y seguridad alimentaria, refiere, así como evaluar el perfeccionamiento de la Empresa Estatal Socialista y el cumplimiento de las políticas y procesos aprobados en correspondencia con lo establecido en la Ley de Soberanía Alimentaria y demás normas aprobadas para el Sector Agropecuario”.

Participan auditores del Sistema Nacional de Auditoría, especialistas de la Oficina de Normalización y se unen profesores y estudiantes de las carreras de Contabilidad y Finanzas, Licenciatura en Derecho y de las facultades de Ingeniería, Agronomía e Industriales.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre

