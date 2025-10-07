Celebran en Cienfuegos Jornada Nacional del Trabajador Bancario

Compartir en

Motivados por el aniversario 65 del Banco Central de Cuba y la celebración de otras efemérides relacionadas con el mundo de la economía, en Cienfuegos, comenzó la Jornada por el Día del Trabajador Bancario.

Anay Terry Tejeda, especialista de Comunicación Institucional del Banco de Crédito y Comercio en la provincia, aseveró que las celebraciones comienzan con octubre y finalizan en el mes de noviembre, cuando recuerdan el Día del Economista.

Durante este período realizarán varias actividades, donde resaltarán la figura de Ernesto Guevara de Serna, con énfasis en los festejos del 13 de Octubre, Día del Trabajador Bancario, en memoria de la nacionalización de la banca cubana, en igual fecha del año 1960.

Terry Tejeda constató que prevén reconocer a trabajadores destacados y la entrega de sellos conmemorativos a quienes acumulan años de servicio en el sector, así como el acercamiento de las prestaciones a los públicos.

Durante la Jornada del Trabajador Bancario también potencian el uso de los canales electrónicos de pago, desde las múltiples opciones que ofrece, como vía segura de operar desde la comodidad del hogar.