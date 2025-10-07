Anuncia Turismo en Cienfuegos feria para el próximo 28 de octubre

Compartir en

Una feria turística en áreas del Club Cienfuegos, anuncia el sector sureño de la llamada locomotora de la economía cubana, para celebrar este 28 de octubre los 30 años del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo.

Yuri Quevedo Pupo, delegado del gremio en la provincia convocó a representantes de cada instalación, agencias y de los complejos hoteleros para en la proximidad del inicio de la temporada alta del Turismo mostrar con creatividad las oportunidades y potencialidades del sector en Cienfuegos, en un gran festival de disfrute y reconocimiento.

Estarán entre las iniciativas a apreciar por los cienfuegueros, trabajadores del sector y clientes internacionales que estén visitando la ciudad, competencias gastronómicas y de coctelería, animación con la presencia de los más jóvenes y adiestrados, ventas, premiaciones, entrega de certificados a colectivos sobresalientes, sorteos y exhibiciones en kioscos diseñados con peculiaridad.

Yuneidy Pérez López, subdelegada de Turismo en Cienfuegos, explicó que será la feria una demostración práctica de lo que como opciones para visitantes cubanos y extranjeros puede asegurar el territorio con servicios de calidad para el desarrollo de actividades en las instalaciones y potenciar así el destino, por sus valores.

La feria turística cienfueguera conmemorativa del cumpleaños 30 de sindicato, será además de punto de partida de revitalización de las ofertas, oportunidad para rescatar tradiciones y una acción comercial muy acertada en un escenario difícil, cuando más hay que trabajar para obtener una visualización turística de manera atractiva, acotó la dirigente.





