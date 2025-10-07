🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Economía

Anuncia Turismo en Cienfuegos feria para el próximo 28 de octubre

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Club Cienfuegos: elegancia a la orilla del mar
Compartir en

Una feria turística en áreas del Club Cienfuegos, anuncia el sector sureño de la llamada locomotora de la economía cubana, para celebrar este 28 de octubre los 30 años del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo.

Yuri Quevedo Pupo, delegado del gremio en la provincia convocó a representantes  de cada instalación, agencias  y de los complejos hoteleros para en la proximidad del inicio de la temporada alta del Turismo mostrar con creatividad las oportunidades y potencialidades del sector en Cienfuegos, en un gran festival de disfrute y reconocimiento.

Estarán entre las iniciativas a apreciar por los cienfuegueros, trabajadores del sector y clientes internacionales que estén visitando la ciudad,  competencias gastronómicas y de coctelería,  animación con la presencia de los más jóvenes y adiestrados, ventas, premiaciones, entrega de certificados a colectivos sobresalientes, sorteos y exhibiciones en kioscos diseñados con peculiaridad.

Yuneidy Pérez López, subdelegada de Turismo en Cienfuegos, explicó que será la feria una demostración práctica  de lo que como opciones para visitantes cubanos y extranjeros puede asegurar el territorio con servicios de calidad para el desarrollo de actividades en las instalaciones y potenciar así el destino, por sus valores.

La feria turística cienfueguera conmemorativa del cumpleaños 30 de sindicato, será además de punto de partida de revitalización de las ofertas, oportunidad para rescatar tradiciones y una acción comercial muy acertada en un escenario difícil, cuando más hay que trabajar para obtener una visualización turística de manera atractiva, acotó la dirigente.



Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Celebra Cienfuegos aniversario 64 del triunfo de la Revolución

Celebra Cienfuegos aniversario 64 del triunfo de la Revolución

Nueva atracción en las calles de Cienfuegos

📹 Nueva atracción en las calles de Cienfuegos

🎧 Triángulo de la confianza: El verano 2024 en Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *