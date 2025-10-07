Propone coliseo Tomás Terry reciente montaje de Teatro El Público

Compartir en

Con dos funciones previstas para este viernes 10 de octubre y sábado 11, a las cinco de la tarde, la agrupación cubana Teatro El Público propone en el Coliseo Tomás Terry de Cienfuegos, uno de los más recientes montajes la comedia romántica gay, SMILEY.

Interpretada por los actores cubanos Roberto Romero y Georbis Martínez, la pieza teatral escrita por el dramaturgo catalán Guillem Clua en 2012, de gira por varias provincias como Pinar del Río, Holguín, Camagüey y Villa Clara, llega al Terry, con puesta en escena de Josep María Coll, sobre una versión de Ruandi Góngora.

Según reseña a la prensa Francisco González Navarro, comunicador del Teatro Terry, SMILEY, con éxito de público en Cataluña primero e internacionalmente después, terminó siendo una serie de Netflix estrenada en 2022.

En la obra, los protagonistas, Álex y Bruno no pueden ser más distintos y conforman una extraña pareja en la que sólo tienen en común que son dos hombres y que se han enamorado.

De acuerdo con la prensa especializada en Cuba escena, la trama explora cómo se desarrollan las relaciones amorosas en la era digital, en este caso, con una historia diferente, protagonizada por dos hombres.

Confirman en el medio digital especializado que, SMILEY , nos recuerda que en la comedia romántica contemporánea el misterio no es tanto quién se enamora, sino cómo nos enamoramos ahora, entre notificaciones, silencios y emojis. Y que, a veces, la valentía más grande no es gritar “te amo”, sino enviar ese mensaje sin pensar en el “visto” que pueda llegar después.