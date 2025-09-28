Lluvias generan dificultades en la región oriental de Cuba

Compartir en

Las intensas y persistentes precipitaciones asociadas a la tormenta tropical Imelda, que avanza por mares al norte de la región oriental, han provocado afectaciones en todas las provincias del oriente cubano.

El fenómeno meteorológico mantiene bajo tensión a las autoridades locales y a la población debido a la magnitud de las lluvias y sus consecuencias.

En la provincia de Santiago de Cuba se han reportado alrededor de 11 derrumbes parciales de viviendas y muros de contención. Aunque no se registran víctimas mortales ni heridos, las zonas más vulnerables, en particular las cercanas a laderas y muros, han sufrido deslizamientos de tierra por la saturación de agua acumulada. La defensa de estas áreas continúa siendo una prioridad.

A pesar de que persisten las lluvias, las autoridades han visitado los sitios más afectados, sosteniendo intercambios con la población y reforzando la vigilancia.

El llamado a los santiagueros es a no cometer imprudencias y mantenerse informados mediante los canales oficiales de comunicación.

Situaciones similares se viven en las provincias de Granma y Guantánamo, donde los aguaceros han provocado desbordamientos de ríos y arroyos. En zonas montañosas, los deslizamientos y derrumbes han generado riesgos adicionales.

Brigadas de la Defensa Civil y la Cruz Roja recorren áreas inundadas o con peligro potencial para poner a salvo a personas que pudieran encontrarse atrapadas.

Cinco personas rescatadas con éxito tras inundación en Santiago de Cuba