Lluvias generan dificultades en la región oriental de Cuba

Las intensas y persistentes precipitaciones asociadas a la tormenta tropical Imelda, que avanza por mares al norte de la región oriental, han provocado afectaciones en todas las provincias del oriente cubano.
El fenómeno meteorológico mantiene bajo tensión a las autoridades locales y a la población debido a la magnitud de las lluvias y sus consecuencias.
En la provincia de Santiago de Cuba se han reportado alrededor de 11 derrumbes parciales de viviendas y muros de contención. Aunque no se registran víctimas mortales ni heridos, las zonas más vulnerables, en particular las cercanas a laderas y muros, han sufrido deslizamientos de tierra por la saturación de agua acumulada. La defensa de estas áreas continúa siendo una prioridad.
A pesar de que persisten las lluvias, las autoridades han visitado los sitios más afectados, sosteniendo intercambios con la población y reforzando la vigilancia.
El llamado a los santiagueros es a no cometer imprudencias y mantenerse informados mediante los canales oficiales de comunicación.
Situaciones similares se viven en las provincias de Granma y Guantánamo, donde los aguaceros han provocado desbordamientos de ríos y arroyos. En zonas montañosas, los deslizamientos y derrumbes han generado riesgos adicionales.
Brigadas de la Defensa Civil y la Cruz Roja recorren áreas inundadas o con peligro potencial para poner a salvo a personas que pudieran encontrarse atrapadas.
Cinco personas rescatadas con éxito tras inundación en Santiago de Cuba
Un desbordamiento del Río Sigua provocó este sábado que cinco personas quedaran atrapadas en las cubiertas de instalaciones del Parque de la Fantasía, en la zona de Baconao, informaron fuentes de la Cruz Roja Cubana en Santiago de Cuba.
Los bomberos y rescatistas del Comando 4 de Vista Alegre fueron activados de inmediato ante la emergencia. Equipos de Salvamento y Rescate se dirigieron hacia la zona de inundación con el objetivo de realizar la extracción segura de las personas incomunicadas.
De acuerdo con la información de las 3:25 de la tarde de este sábado, se confirmó desde el lugar que, de las cinco personas atrapadas, dos fueron rescatadas por personal salvavidas perteneciente a la Cruz Roja Cubana.
En ese momento, se supo que las otras tres se encontraban en una localidad distante.
“Cabe destacar que para llegar a esa localidad hay que pasar varios pasos peligrosos de ríos y todos están desbordados por las crecidas de los mismos”, indicó Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones y Socorro, Seguridad Acuática, en Santiago de Cuba.
Según la fuente, a las 3:40 p.m, se emitió un nuevo mensaje confirmando el rescate exitoso de las tres personas restantes. “Fueron rescatados las otras tres personas por los salvavidas de la localidad, aún los técnicos de Salvamento y Rescate no han llegado al sitio por la distancia y complejidad de la localidad. Ya las cinco personas con peligro están a salvo”.
La información precisó que los salvavidas realizan una exhaustiva evaluación del área para evacuar a otros casos si fueran necesarios.