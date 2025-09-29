Comisión Nacional de Béisbol investiga hechos de violencia

Compartir en

La Comisión Nacional de Béisbol informó hoy que su Comisión Disciplinaria analiza el incidente ocurrido el 27 de septiembre entre el director de Sancti Spíritus, Eriel Sánchez, y el comisario técnico Miguel Rojas, sin adelantar sanciones.

Aunque las investigaciones continúan y no se han confirmado las responsabilidades, este episodio constituye una afrenta inadmisible a la esencia del béisbol cubano. Ninguna provocación justifica la violencia, mucho menos cuando proviene de figuras llamadas a ser ejemplo de respeto y liderazgo.

El béisbol es patrimonio cultural y símbolo de identidad nacional; permitir agresiones en sus terrenos significaría abrir la puerta a la impunidad y sembrar un mensaje peligroso para atletas y aficionados.

Por ello, corresponde a las autoridades actuar con rigor y transparencia, garantizando que la disciplina y el honor del deporte prevalezcan sobre cualquier conducta violenta.