🎧 Escúchenos en audio real

Ciencia y Tecnología / Cuba

Depresión tropical mantuvo al oriente cubano bajo intensas lluvias durante madrugada de este domingo

Redacción RCMpor Redacción RCM
Depresión tropical mantuvo al oriente cubano bajo intensas lluvias durante madrugada de este domingo
Compartir en

La depresión tropical 9 ha registrado pocos cambios durante las últimas horas. En la noche y la madrugada de este domingo concentró fuertes tormentas en localidades del oriente cubano, fundamentalmente sobre las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, lo que incentivó la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, las que llegaron a ser fuertes y localmente intensas, con acumulados significativos.

La región central de esta depresión fue estimada a las seis de la mañana en los 23.1 grados de latitud Norte y los 77.3 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 230 kilómetros al oeste – noroeste de Isla Grande, Bahamas.

Los vientos máximos sostenidos continúan siendo de 55 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1003 hectoPascal. Actualmente se mueve con rumbo próximo al norte – noroeste, aunque ha aumentado ligeramente su velocidad de traslación a 11 kilómetros por hora.

Para las próximas horas este sistema se mantendrá con similar trayectoria aumentando su velocidad de traslación, a medida que continúa ganando en organización e intensidad, convirtiéndose durante las próximas 12 a 24 horas en una tormenta tropical.

Independientemente de su evolución y futura trayectoria, este sistema continuará generando inestabilidad en nuestra área, lo que, unido a los altos valores de humedad relativa, los factores de escala local y la orografía del oriente cubano, favorecerá la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de las regiones central y oriental del país. Estas lluvias pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, fundamentalmente en zonas montañosas.

(Tomado de INSMET)

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

Bloqueo impide exportar a EE.UU. medicamento contra el cáncer

Día Internacional de la Felicidad

📹 Día Internacional de la Felicidad

Asiste Díaz-Canel a inauguración de encuentro de economistas

Asiste Díaz-Canel a inauguración de encuentro de economistas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *