Depresión tropical mantuvo al oriente cubano bajo intensas lluvias durante madrugada de este domingo

La depresión tropical 9 ha registrado pocos cambios durante las últimas horas. En la noche y la madrugada de este domingo concentró fuertes tormentas en localidades del oriente cubano, fundamentalmente sobre las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, lo que incentivó la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, las que llegaron a ser fuertes y localmente intensas, con acumulados significativos.

La región central de esta depresión fue estimada a las seis de la mañana en los 23.1 grados de latitud Norte y los 77.3 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 230 kilómetros al oeste – noroeste de Isla Grande, Bahamas.

Los vientos máximos sostenidos continúan siendo de 55 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1003 hectoPascal. Actualmente se mueve con rumbo próximo al norte – noroeste, aunque ha aumentado ligeramente su velocidad de traslación a 11 kilómetros por hora.

Para las próximas horas este sistema se mantendrá con similar trayectoria aumentando su velocidad de traslación, a medida que continúa ganando en organización e intensidad, convirtiéndose durante las próximas 12 a 24 horas en una tormenta tropical.

Independientemente de su evolución y futura trayectoria, este sistema continuará generando inestabilidad en nuestra área, lo que, unido a los altos valores de humedad relativa, los factores de escala local y la orografía del oriente cubano, favorecerá la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de las regiones central y oriental del país. Estas lluvias pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, fundamentalmente en zonas montañosas.

(Tomado de INSMET)