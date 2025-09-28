Festejan cienfuegueros aniversario 65 de los CDR

Compartir en

Desafiando apagones, carencias y hasta la fina llovizna en la tarde noche, cientos de cienfuegueros se reunieron este sábado, en sus cuadras de residencia para festejar el advenimiento del aniversario 65 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución.

Con recursos propios, el apoyo de empresas, de trabajadores por cuenta propia, cooperativas y hasta con vegetales y viandas producidos en los patios de las familias, los cederistas sureños hicieron y degustaron la acostumbrada caldosa que cada año en esta fecha reúne a niños y adultos en total algarabía de vecinos.



Y aunque los festejos no resultaron mayoritarios como en años anteriores, sí muchos hicieron posible que la efeméride del 28 de Septiembre tuviera en Cienfuegos un atípico, pero alegre escenario para reconocer a los más destacados en las tareas comunitarias y para que los jóvenes acudieran a ratificar la continuidad de la mayor organización de masas del país.

Juan Buenaventura Figuerola, es el presidente del CDR número 3 de la zona 187, del consejo popular de Buena Vista, por donde inició el recorrido que encabezó Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la provincia junto a otros dirigentes políticos y de masas para compartir con los vecinos, en la espera del cumpleaños cederista.





En similares escenarios como lo fue en la Zona 180 del consejo popular La Barrera-Tulipán; en el CDR 1, de la zona 45, de La Juanita, en el centro histórico, Punta Gorda y en varios edificios de Junco Sur, también estimularon cederistas que sobresalen por su protagonismo en las cuadras, recordaron a los que ya no están, pero que siempre acompañaron en las fechas y resaltaron a quienes recibieron condecoraciones en este aniversario 65.

Otros CDR en diferentes consejos populares tuvieron entre sus iniciativas piñatas para los infantes, espectáculos de magia, cantantes del barrio, competencias de bailes y en todos como algo común, estuvo el amor, la unión y la alegría del cubano que engendra maravillas hasta en situaciones difíciles.