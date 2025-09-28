Cuba se sienta otra vez en el trono del Baseball 5

Compartir en

Con garra de barrio y corazón de campeón, Cuba doblegó este sábado de forma espectacular a China Taipéi y revalidó su corona en el II Campeonato Mundial Juvenil de Baseball5, confirmando que el trono de este deporte sigue en casa.

La tropa caribeña se impuso con parciales de 5-4 y 13-3 con una mezcla letal de reflejos felinos, ofensiva sin freno y defensa de acero, para proclamarse bicampeona universal juvenil y mantener intacto el número uno del ranking mundial, después de ganar también las dos ediciones de mayores (2022 y 2024).

El equipo de la Isla no dejó dudas: pasó como un huracán por el torneo —aplastando a Kenia, España, Surcorea, Siria y Lituania— y en semifinales domó a un México crecido ante su gente, antes de derribar en la final a unos rivales que llegaban invictos y con aura de imbatible.

Los muchachos respondieron como verdaderos duros de esquina: Amanda Díaz, Adis Yudith Espinel, Arianna de la Caridad La O, Rachel de la Caridad Medina, Kevin Hidalgo-Gato, Yandro Moracén, Carlos Alejandro Rivera y Rafael Alejandro Socarrás firmaron jugadas de película, mezclando velocidad, picardía y sangre caliente.

Detrás de esa maquinaria perfecta estuvo el técnico Sergio Arturo Pérez, su mano derecha Carlos Ernesto Preval y el estratega mayor en Cuba, Eros Bernal, arquitecto de este proyecto que ha convertido a la Mayor de las Antillas en referencia absoluta del Baseball5.

Nacido en las calles de Cuba, este deporte vibra con el mismo ADN que vio crecer a estos campeones. Cada golpeo y cada atrapada a ras del suelo fue un recordatorio de que este país no solo juega Baseball5: lo inventó, lo perfeccionó y lo domina con autoridad.

En Tepic, bajo un cielo que parecía latir al ritmo de los corazones caribeños, los cubanos celebraron su nuevo cetro juvenil como si fuera la primera vez, conscientes de que su legado sigue creciendo y que el futuro de este juego, sin bates ni guantes, habla con acento cubano.

La medalla de bronce fue a los pechos de los venezolanos, quienes en esta misma jornada batieron a los anfitriones mexicanos.