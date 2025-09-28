🎧 Escúchenos en audio real

🎧 Con palabra propia: Corrupción administrativa

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
La Fiscalía ante el delito y corrupción
A propósito de la realización del cuarto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, los panelistas de Con palabra propia intercambian en la emisión del 27 de septiembre sobre la corrupción administrativa y su impacto en los ámbitos económico y social del país.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

