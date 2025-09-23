Participan los CDR en ejercicio nacional de enfrentamiento al delito

Compartir en

Los Comités de Defensa de la Revolución en Cienfuegos participan de manera activa en el Cuarto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que comenzó este lunes en todo el país.

Mileydis Varela López, coordinadora provincial de los CDR, dijo en exclusiva para Radio Ciudad del Mar, que iniciaron el programa de acciones con barrios debates en consejos populares de todos los municipios, para abordar la prevención de las indisciplinas sociales en la comunidad.

Explicó que permanecen activados los Destacamentos de Vigilancia Popular Revolucionaria, junto a los Sistemas de Información y Denuncia; fortalecen el funcionamiento de los DOCE Destacamentos Mirando al Mar, y priorian visitas a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.

La dirigente cederista aseguró que junto a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, trabajan para lograr la eficacia de las patrullas campesinas en las zonas rurales y ganan en protagonismo en la vigilia conjunta de centros educacionales, comerciales y áreas de producción agropecuaria.