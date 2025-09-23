Compartir en

La VII edición del evento de generalización entre refinerías acontece en Cienfuegos con la participación de innovadores de las industrias cubanas pertenecientes a la Unión Cuba Petróleo y localizadas en las provincias de Santiago de Cuba (Hermanos Díaz), Sancti Spíritus (Sergio Soto) y La Habana (Ñico López).

Rafael Rizo Galán, presidente del encuentro al que asiste Efraín Benítez Machirán, miembro del secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas, reconoció la importancia del intercambio de criterios entre los innovadores con mayor experiencia y los jóvenes, para sostener la tecnología de refinación de crudos complejos por sus características naturales.

Trabajo en comisiones y talleres sobre la recuperación de equipos, la informática, la gestión de recursos y el quehacer de la mujer creadora figuran entre los principales momentos de la cita que tiene como anfitriona a la Refinería Cienfuegos S A., hasta el próximo jueves.