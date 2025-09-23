🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Economía

Comenzó en Cienfuegos evento sobre innovaciones y refinación de petróleo

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
La VII edición del evento de generalización entre refinerías acontece en Cienfuegos con la participación de innovadores de las industrias cubanas pertenecientes a la Unión Cuba Petróleo y localizadas en las provincias de Santiago de Cuba (Hermanos Díaz), Sancti Spíritus (Sergio Soto) y La Habana (Ñico López).

Rafael Rizo Galán, presidente del encuentro al que asiste Efraín Benítez Machirán, miembro del secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas, reconoció la importancia del intercambio de criterios entre los innovadores con mayor experiencia y los jóvenes, para sostener la tecnología de refinación de crudos complejos por sus características naturales.

Trabajo en comisiones y talleres sobre la recuperación de equipos, la informática, la gestión de recursos y el quehacer de la mujer creadora figuran entre los principales momentos de la cita que tiene como anfitriona a la Refinería Cienfuegos S A., hasta el próximo jueves.

