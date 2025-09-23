Comienza reunión de alto nivel entre Cuba y Brasil en La Habana

Compartir en

Con la asistencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, dio inicio hoy el primer encuentro de alto nivel Cuba-Brasil sobre políticas públicas en protección social, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

En el Hotel Nacional de Cuba durante dos días se realiza este diálogo político con el propósito de constituir un espacio estratégico para la construcción de sinergias y una agenda concreta de cooperación Sur-Sur.

A esta cita que sesiona hasta este miércoles acuden autoridades y personalidades de ambos países, entre estas, el ministro brasileño de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; el ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias;, el director de la Agencia Brasileña de Cooperación y representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Ruy Carlos Pereira.

En la reunión, se desarrollarán mesas de trabajo dedicadas al análisis de políticas, programas y la gestión de sistemas nacionales de protección social, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

Buscarán fortalecer los sistemas agroalimentarios, con énfasis en la agricultura familiar y el consumo sostenible.