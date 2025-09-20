Recorre Presidente cubano la Central Termoeléctrica «Antonio Guiteras»

Compartir en

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estuvo este sábado en la Central Termoeléctrica «Antonio Guiteras», de Matanzas, considerado el bloque unitario más eficiente del país, aunque impactado también fuertemente por la crisis energética que atraviesa Cuba.

El Jefe de Estado inició el viernes un recorrido por termoeléctricas del país para chequear con sus trabajadores y directivos el programa de recuperación de capacidades de generación en el Sistema Electroenergético Nacional. Ayer estuvo en Mariel y en Santa Cruz del Norte.

Según apuntó su director, Rubén Campos, hombre con más de veinte años de experiencia al frente de tres CTE en el país, en estos momentos la Guiteras aporta 226 MW, limitada en su potencia actualmente por una de las bombas de alimentación, y un alto consumo de agua.

El especialista explicó que las prioridades de la CTE son: mantener la generación con la mayor confiabilidad y eficiencia posible hasta la reparación capital; así como preparar y ejecutar ese importante proceso que está previsto para diciembre, por un periodo de 180 días.

El Jefe de Estado consideró inaplazable el mantenimiento capital, hay que prepararlo bien, con calidad. Mientras ese momento llega, dijo, vamos a seguir recuperando capacidades para aminorar el impacto de la salida. Con este mantenimiento capital la CTE alcanzaría 315 MW.

En diálogo con directivos y trabajadores, conoció las medidas que aquí se aplican como parte del Programa de Gobierno para la recuperación de SEN, relacionadas con aumento de salario, entrega de alimento, de aseo, atención médica especializada, y otros apoyos fundamentales.

«Es muy estimulante visitar esta emblemática termoeléctrica, y apreciar el compromiso y responsabilidad de su colectivo de trabajadores para recuperar las capacidades generación de la planta y contribuir a la necesaria e imperiosa estabilización del SEN».

«Tenemos plena confianza en que lograrán los objetivos propuestos. Nuestra admiración y reconocimiento por todo lo que hacen», dejó escrito el Jefe de Estado en el libro de visitantes de esta planta fundada en 1988.

(Con información de la Presidencia de la República de Cuba)