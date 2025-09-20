Cooperativistas cienfuegueros recuerdan en los surcos aniversario de Primer Congreso Campesino en Armas

Compartir en

Con la siembra de diez hectáreas de caña en la cooperativa de producción agropecuaria 21 de Septiembre, de Aguada de Pasajeros, inició este sábado la actividad central de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cienfuegos por la conmemoración del aniversario 67 del Primer Congreso Campesino en Armas.

En áreas de la CPA y con la fuerza de apoyo de otras bases productivas de la localidad sellaron el campo y aprovecharon la oportunidad para rememorar el hecho histórico que tuvo lugar en Soledad de Mayarí Arriba, Segundo Frente Oriental Frank País, el 21 de septiembre de 1958, presidido por el Comandante Raúl Castro.

Yordani Ulacia Acea, cooperativista de la CPA anfitriona, fue el encargado de revivir la historia y convocar a fortalecer el funcionamiento de la organización, incrementar la producción de alimentos y los principales renglones productivos.

Fueron reconocidos por su destacada labor los campesinos Manuel Álvarez Rodríguez, Reinaldo Coba Jiménez, José Dolores González González, José Luis Ceballos y Yosnel Posa; así como las cooperativas de créditos y servicios Pedro Filgueira Solís, Félix Edén Aguada y la 21 de Septiembre.

Estuvieron presentes también en el acto, Elisabet Cabrera Villivá, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio, representantes del Gobierno y de la Empresa Agropecuaria Azucarera Antonio Sánchez, quienes dieron a conocer la convocatoria de acudir cada sábado a la siembra de la gramínea en jornadas de esfuerzo decisivo.