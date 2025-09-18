Participó Díaz-Canel inhumación de cenizas viceprimer ministro cubano

Compartir en

El presidente Miguel Díaz-Canel y altos cargos del gobierno cubano participaron hoy en la ceremonia militar de inhumación de las cenizas del vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz, informó la televisión. Los restos mortales de Cabrisas Ruiz, fallecido el 16 de septiembre último, a la edad de 88 años, fueron depositados en el Panteón de los Bomberos de la Necrópolis de Colón, adonde acudieron a despedirlo, familiares, amigos, compañeros de trabajo, dirigentes del Partido Comunista, del Gobierno y de instituciones armadas.

Encabezaron el tributo póstumo «al destacado dirigente que consagró su vida al proceso revolucionario» de esta nación caribeña, ofrendas florales del líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, de Díaz-Canel e instituciones del Estado, aseguró el Canal Cubano de Noticias(CCN).

Al intervenir en la despedida de duelo, el primer ministro Manuel Marrero calificó a Cabrisas como «un revolucionario íntegro, hombre de Estado, servidor público ejemplar que desde cada responsabilidad desempeñada colocó invariablemente el interés de Cuba por encima de todo».

Desde el triunfo de la Revolución (enero de 1959) se mantuvo en la primera línea de combate en frente decisivos: en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el Ministerio del Interior, en el servicio exterior y diversas responsabilidades gubernamentales en las que siempre buscó soluciones justas para el pueblo cubano, siendo respetado y reconocido por las contrapartes», destacó el jefe de Gobierno.

Aseveró asimismo que más allá de los cargos y títulos que alcanzó, Cabrisas estará siempre presente por las enseñanzas que transmitió entre sus compañeros, la confianza que supo ganarse, la seguridad que transmitía en cada negociación, la honestidad y sencillez con que trataba a todos.

Marrero realzó especialmente, «su lealtad sin fisuras a la Patria, la Revolución, al Partido, el Gobierno, a Fidel Castro y Raúl Castro, de quienes ganó su confianza plena».

El ex viceprimer ministro cubano integró el Comité Central del Partido Comunista, la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) y obtuvo numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras, entre estas el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, detalló el premier cubano.

Lo recordaremos como un dirigente capaz y experimentado, y como compañero cercano, respetuoso, siempre dispuesto a escuchar y orientar, aseveró Marrero, quien al concluir sus palabras trasladó el abrazo del pueblo cubano a la familia del alto dirigente fallecido.