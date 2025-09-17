🎧 Escúchenos en audio real

Inicia juicio por disturbios en la ciudad de Bayamo, ocurridos el 17 de marzo de 2024

El juicio oral y público por los hechos ocurridos el pasado año en la zona norte de la ciudad de Bayamo, provincia Granma inició este martes, 16 de septiembre, en el Tribunal Municipal Popular de Bayamo.

La fiscalía ejercitó la acción penal contra 16 acusados e imputa a los presuntos responsables, delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, portación y tenencia ilegal de armas, desobediencia e instigación a delinquir.

Trece acusados se encuentran asegurados en este proceso con la medida cautelar de prisión provisional, y tres con medidas no detentivas de obligación contraída en acta y prohibición de salida del país.

Este juicio se realiza de manera parcial, contra 15 de los 16 acusados.

El tribunal, en atención a lo regulado en la Constitución de la República y las normas penales vigentes cumplimenta debidamente cada uno de los trámites previstos en la ley para la realización de la vista oral y garantizar con ello, que en la tramitación del proceso se cumplan las garantías procesales y derecho a la defensa de los acusados.

Tomado del periódico Granma

