Paula Alí, 90 años de una vida plena

Compartir en

Rodeada de familiares y amigos, en un entorno de cariño y agradecimiento, la actriz Paula Alí celebró sus 90 cumpleaños. Recién llegada del homenaje que le hizo el Programa Mediodía en TV, comenzó el desfile de actrices, actores, productores. La esperaban en su casa para una festividad sencilla que duró hasta la media noche, en medio de un largo apagón, circunstancia que no quiso perderse un ágape tan singular.

La anfitriona no estaba como reina sentada, ella cocinó lo que les brindaba a sus invitados, ofrecía, pasaba bandejas, siempre atenta porque todos estuviesen satisfechos.

No sabemos cómo el balcón de su terraza soportó el peso de tanto talento del Teatro, la Televisión y el Cine reunido allí. Esperó a que su nieto Bruno saliera de la escuela para picar el cake y cantar felicidades. Pasado este momento, aquel encuentro se convirtió en un taller referido al mundo de la actuación, la dirección y el guión.

Anécdotas alegres y tristes, canciones, poemas, interpretados por profesionales, en fin, un espectáculo de esos cuyo guion lo escribe el destino que también colaboró con desear un cumpleaños feliz.

Allí, por supuesto, estaba su dilecta amiga, la reconocida actriz Diana Rosa Suárez, quien solo dijo: Paula es una de las personas que más quiero y admiro. Agradezco al Universo haberla puesto en mi camino gracias a nuestro trabajo actoral, estoy feliz de poder celebrar el 90 cumpleaños de esta mujer que tantos maravillosos momentos nos ha hecho pasar en el teatro, el cine, y la televisión. Me siento privilegiada de ser una de sus mejores amigas, mejor digo: hermana.

“Para mi Paula significa amor lealtad, cariño, la paz, todas esas cosas lindas existen entre nosotras dos. Somos amigas hasta la muerte y más allá si Dios nos lo permite y si existe un más allá allí estaré al lado de Paula. Solo le digo: Gracias, muchísimas gracias”

Su otro inseparable, también insigne figura de la actuación cubana: Mario Aguirre, Premio Nacional del Humor, dijo: “hablar de Paula es algo que me resulta muy hermoso porque es hablar de alguien que está muy cerca de mi desde hace más de 50 años.

“Yo pertenecía al grupo Teatro Estudio que dirigía Raquel Revuelta y ella llegó, y a partir de su llegada creamos una amistad y empezamos a compartir. Yo tenía algo en mi contra: muy poco dinero y vivía en El Cotorro. Cuando venía para el teatro y tenía función de noche no podía regresar a mi casa y no podía comer por ahí, pues no me alcanzaba el dinero y ella de pronto un día se dio cuenta, vivía cerca del teatro y comenzó a llevarme a su casa y me daba de comer.

“Paula tampoco era adinerada, me brindaba cosas muy elementales con vergüenza a veces, y no se daba cuenta que eso era toda una fortuna para mí. Nunca olvidaré ese gesto

“Hasta hoy ella representa como actriz y como amiga un ejemplo, un símbolo y estoy feliz de estar participando en la celebración de sus 90 años”

Conversé con Paula, le dije: sé que te han hecho numerosas entrevistas debido a los éxitos que has tenido y lo mucho que has trabajado en los últimos tiempos. Creo que ya te lo han preguntado todo. Yo misma te entrevisté hace algunos años. ¿Crees tener algo nuevo que decir?

_ Verdaderamente es así, ya todo el mundo sabe que soy de Candelaria, la verdad es que cada vez me hacen las mismas preguntas, lo único que me falta por decir es que vine en guagua

Pero ya hablando más en serio te puedo hablar de las dos últimas novelas que hice: Vuelve a mirar y los Hijos de Pandora, que han tenido mucho éxito.

“He hecho recientemente pequeños papeles en el cine y en la TV. Con mis limitaciones, sigo trabajando que es la mejor manera de vivir”

Me puse a buscar sus premios y condecoraciones y veo que no aparece ninguno de los premios nacionales que les son otorgados a los actores. Alguien comentó el tema y ella pidió: no me interesa que se hable de premios. El premio más importante ya lo tengo: el cariño y la admiración de mi pueblo. De qué me serviría un diploma colgado en la pared si los espectadores no supieran ni quien soy.

Paula Alí no habla de temas políticos, pero en cada fecha patriótica, una de las primeras banderas cubanas que se extiende en los balcones es la suya. No digo más. Considero que esta mujer es de esos cubanos inmortales que estarán siempre en la memoria de la cultura nacional.

Tomado de Cubadebate