María del Carmen Stable: una artista de mérito

Compartir en

El penúltimo viernes, conduciendo el espacio Entre un hola y un adiós, la veterana locutora María del Carmen Stable recibe, sorpresivamente, la noticia de que el Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) y un jurado consumado por Premios Nacionales y otras figuras de la radiofonía le habían concedido la Condición de Artista de Mérito 2025, otorgada a notorias personalidades de la radio nacional por su obra de vida.

Apenas pudo dominar las emociones, toda vez que la memoria le hizo evocar tiempos pasados, de perplejidades, esfuerzos para alcanzar sus proyectos, enfrentando entonces no poco de insensibilidades y desidia, vivencias que le hicieron fuerte y le permitieron ganar el corazón de los radioyentes.

María del Carmen Stable Ríos es una comunicadora de origen santiaguero, distinguida con primer nivel, que en un principio se siente atrapada por la televisión. En 1985 es elegida para un curso de habilitación de conductores televisivos, organizado por Nelson Moreno de Ayala y Antonio Pera. De modo que, realiza sus prácticas durante doce meses en el Telecentro Teleturquino, bregando en la cabina y sustituyendo con frecuencia a sus colegas en los boletines de la Revista Santiago; además de ser la voz informativa en el noticiero local. Esta experiencia le permite instalarse en 1987 en la estación municipal de San Luis, Radio Majaguabo, donde transita por espacios musicales, de variedades y corte noticioso; al tiempo que escribe guiones para el espacio La Discoteca, produce algunos musicales e interviene en la realización de promociones y capsulas de facilitación social.

Hacia 1989 pasa a la emisora municipal CMQW, Radio Mambí y se convierte en una de sus locutoras más exitosas, de las más aclamadas voces del noticiero local y numerosos programas de ocio, como En órbita, ¿Qué tal, gente joven?, Nuestro idioma, Su petición en 24, Revista deportiva; claramente, espacios destinados a públicos muy diversos, en especial para jóvenes. Ese mismo año se muda para la ciudad de Matanzas y, a falta de puestos de trabajo, labora como voluntaria, sin recibir salario alguno, en la emisora municipal Radio Llanura de Colón.

En busca de nuevos aires y mejor futuro profesional, en mayo de 1990, a inicios del Periodo Especial, permuta para Cienfuegos, consiguiendo un sitio en Radio Ciudad del Mar. Aquí logra seducir con su voz y ritmo pausado, impecable articulación, cierta dulzura y eufonía al expresarse, gran honestidad interpretativa de los textos, cultura general y una anchurosa lista de cualidades que la consagraron ante los sureños. No era una artista poliédrica (tal vez nunca se propuso narrar textos dramáticos, por caso), tampoco gustosa de la locución festinada (rasgo que muchos asocian a un tipo de manifestación juvenil y moderna), pero si comunicativa y apegada a la técnica. Probablemente, la naturaleza del grueso de los proyectos donde labora le gana pugnantes, debido a la retórica de considerar que un intelectual no puede ser partícipe de programas populares o masivos y otras liviandades. La Stable no tuvo distinciones, asumiendo que todos los espacios tienen sus públicos y encantos, comprometiéndose con cada ejercicio radial. Ahí están sus bregares en De noche y en vivo, de larga vida, Tríos y Fin de semana, además de sus desempeños en cabina. A todas luces, se muestra bien en aquellos con ribetes culturales.

Ese mismo año, se toma un impasse para tener y lactar a su hija. Meses después regresa con nuevos vigores, muestra sus talentos y personalidad, consolida el reconocimiento de los públicos cienfuegueros, con sus desempeños en espacios de muy diversa estirpe, como Domingo en la tarde, Nuevamente boleros, Aragoneando, México y sus canciones, De noche y en vivo, La media noche, Sonido 60 y Tiempo familiar; más tarde: Serie XL, Gente de hoy, Buenas noches Caribe, Como el primer día, Resumiendo, Amanecer criollo, La fiesta de la Tarde, Desde aquí, la noticiosa A esta hora, Unicornio, En fase, la Revista Cultural Entre un hola y un adiós, el Suplemento informativo, Aquí Cuba, Sendero H, En fase y Ritmos de Nuestra América.

Con mucho brío, finaliza un Curso de Habilitación para Periodismo en 2003 y en el 2008 concluye uno de habilitación para formar directores de programas radiales, lo que le permite experimentar con diferentes disciplinas o géneros y ser contratada como guionista de promociones y menciones. En lo adelante, el departamento de programación le encomienda la dirección de espacios ya instituidos, a la manera de Unicornio, informativo cultural que aparece a fines de los años 90, Swing Latino, Suplemento Informativo, la inmovible La Discoteca, la revista de facilitación social Desde Aquí, Resumiendo, El club de los domingos, Entre mayores, uno de los escasos balcones al tema de la ancianidad, Volumen uno, otro programa antiquísimo, la Revista Cultural Entre un hola y un adiós, en la que funge como conductora en un principio y desde 2025 en calidad de directora habitual, el exitoso espacio El siete mil musical, Entre Chinchorros, entre otros. De modo más usual, realiza Ritmos…, que igual escribe, Sendero H, de corte más histórico, y Fiesta de la tarde. Todos estos laboreos le proporcionaron hace unos pocos años la condición de Directora de Segundo Nivel.

María del Carmen no solo ha tenido un gran impacto en la audiencia sureña en tanto locutora y directora radial, sino también en los certámenes de la radio de todas las instancias. Por caso, ha sido laureada o reconocida en festivales provinciales como locutora de programas al estilo de Resumiendo, el mañanero Desde aquí y En fase; así como por su desempeño en cabina, en el Triángulo de la confianza, además de ser elegida para el premio a la mejor locutora femenina en cuatro ocasiones, por los programas En fase y Resumiendo; asimismo, encomiada por varios mensajes cortos. En 2014 recibe una mención en el programa teórico del Festival Provincial de la Radio, con el trabajo titulado José Humberto Albanés López, tesoro Humano vivo de la locución en Cienfuegos: Inventario para su designación, que es elegido para asistir a la Convención de la Radio y la Televisión celebrada en La Habana, en en el Palacio de las Convenciones. Del mismo modo, es seleccionada para el IV Evento Científico de Locución, consumado del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Ciego de Ávila.

mambo y otros géneros cubanos, los actores Enrique Molina, Paula Alí, Osvaldo Doimeadiós y Monse Duany, los escritores Julio Miguel Llanes, narrador espirituano, miembro de honor de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Laidis Fernández de Juan, a la creadora Ana María Salas, artífice de Toqui; entre otros.

Esta licenciada de Estudios Socioculturales, miembro del Contingente Cultural Juan Marinello, de la Cátedra de Locución, el Consejo Artístico y Presidenta de la Comisión de la Calidad en Cienfuegos, posee la Distinción Raúl Gómez García, los sellos 85 y 90 Aniversario de la Radio y el Micrófono de la Radio.

A esta virtuosa locutora de mérito no podíamos menos que expresar nuestro agradecimiento por su encomiable desempeño en Radio Ciudad del Mar.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre