Chequea Díaz-Canel mantenimiento de unidad 4 de termoeléctrica de Cienfuegos

Compartir en

El presidente Miguel Díaz-Canel visitó este viernes la central termoeléctrica «Carlos Manuel de Cespedes», de Cienfuegos, donde evaluó la ruta crítica del mantenimiento de la Unidad 4, fuera del sistema electroenergético nacional desde diciembre.

Igualmente chequeó la situación de la inversión que ahí se realiza, dilatada en el tiempo por diversos motivos y en los que se trabaja para su corrección, marcada por la complejidad de las labores a realizar, informó el perfil de la Presidencia de Cuba en Facebook.

La reparación capital de la Unidad 4 avanza en el completamiento de las principales líneas de esa inversión.

Las reparaciones de ese bloque comenzaron meses atrás, en respuesta fundamentalmente a la situación presentada en la caldera.



Su director general, Jose Osvaldo Rodríguez, ratificó que la Unidad 3 se mantiene en línea y actualmente genera 158 megawatt.

La central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes aporta el 14 % de la generación de energía eléctrica en Cuba, a partir de la fuente térmica.

El Jefe de Estado recorrió además la Empresa Militar Industrial Astillero Centro, el hospital pediátrico universitario Paquito González Cueto y una finca agrícola en la zona de Punta Las Cuevas.

Durante su estancia en el Salón Bertha Pina, del Pediátrico, el mandatario felicitó al colectivo por el recién otorgado Título de Oro, conoció sobre el quehacer docente, y que más de una treintena de futuros profesionales de la salud, fundamentalmente de quinto y sexto años, fortalecen su formación en diferentes áreas, informó la periodista Dainerys Torres Nuñez.

Las máximas autoridades del Partido Comunidades Cuba y el Gobierno en la provincia acompañaron al mandatario.