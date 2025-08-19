🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Celebran en Cienfuegos aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)por Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)
Compartir en

El acto provincial por las seis décadas y media de la Federación de Mujeres Cubanas tuvo lugar este martes en el Museo de las Artes Palacio Ferrer, de la ciudad de Cienfuegos. 

Con la presencia de las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio varias féminas recibieron la distinción 23 de Agosto y el sello conmemorativo Aniversario 65 de la FMC.

Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos, destacó el papel de la mujer cubana en las tareas de alto impacto en la sociedad y exhortó a defender con dignidad el legado de Vilma Espín Guillois.

Yunersy Hernández Aprea, secretaria del bloque 53A del consejo popular Hermanas Giralt, expresó que para ella constituye un orgullo representar a las féminas de la nación durante más de 30 años y ser reconocida en esta importante ocasión.

“Apenas era una niña cuando conocí a Vilma y me escribió en un libro que estaba muy orgullosa por mi entrada a la organización, un recuerdo muy especial entre muchos”, agregó.

Este jueves el municipio de Cruces será sede del acto central por el aniversario 65 de la FMC.

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)

Estudiante de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu. Colabora con la programación deportiva y espacios informativos de de Radio Ciudad del Mar.

Ver todas las entradas de Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo) →

Puede que también te guste

Capacitan a comunicadores cienfuegueros sobre temas del desarrollo socioeconómico

Informan sobre pago de tributos en CADECA

Panaderia-Juragua-calidad-y-empeno-por-mantener-los-servicios

🎧 Panadería Juraguá: calidad y empeño por mantener los servicios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *