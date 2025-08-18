Insta Etecsa Cienfuegos al cuidado de la tarjeta SIM

Compartir en

La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, insta al cuidado oportuno de la tarjeta SIM de los teléfonos móviles, sobre la base de las crecientes solitudes de su cambio por pérdidas o deterioro.

El portal oficial de Facebook de la entidad cienfueguera enfatiza en este llamado a los clientes porque «aún presentan déficit de recursos y obsolescencia en algunas plataformas» , por lo que ofrecen varios consejos para el correcto manejo de la SIM.

Entre los tips destacan el cuidado al momento de colocarla en el teléfono, al retirarla debe buscarse un lugar seguro para su resguardo, y en caso de humedad recomiendan secarla de inmediato, un procedimiento a realizar con rapidez y suavidad.

En comentarios respetuosos del post realizado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, usuarios expresan la carencia de SIM cuando requieren la adquisición de una nueva tarjeta y recuerdan que el móvil cobra vital relevancia por los pagos electrónicos.

La SIM es el Módulo de Identidad del Suscriptor, entre los cubanos conocida como Línea, considerada la llave de la red celular, pues almacena información en el número único , cómo suele ser Contactos, entre otras fuentes de valor para distintas operaciones.