🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Acontecen actividades en Cienfuegos para celebrar aniversario de la FMC

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Compartir en

Diversas actividades acontecen en la provincia de Cienfuegos para celebrar el aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas, entre las que sobresalen las charlas con fundadoras y muchachas más jóvenes.

Así lo resaltó Ana Ibis Gómez, secretaria general de la organización en el territorio quien mencionó las visitas a los hogares maternos durante la pasada semana de lactancia materna, los encuentros con mujeres combatientes y con juristas cienfuegueras.

El sello conmemorativo 65 aniversario y la distinción 23 de agosto serán entregados en acto solemne a mujeres destacadas y otros reconocimientos a centros laborales por sus contribuciones en tareas sociales.

Este año, el municipio de Cruces ganó la sede provincial por el aniversario de la federación y la cita será el próximo jueves para ponderar el valor de la mujer cubana junto a la obra revolucionaria.

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Maricela del Río Rojas, promotora de La Trova en la radio cienfueguera

🎧 Con la misma pasión: Maricela del Río Rojas, promotora de La Trova en la radio cienfueguera

Cuba celebra el Día del Trabajador de la Cultura

Amparo de los Derechos Constitucionales

🎧 El Triángulo de la confianza: Amparo de los Derechos Constitucionales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *