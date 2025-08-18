Asunción 2025: Frank Abel «pintó» de oro el trampolín

Compartir en

Llegar y sorprender es el santo y seña del clavadista cubano Frank Abel Rosales. Lo hizo antes en otros torneos internacionales y lo repitió este sábado en los II Juegos Panamericanos Júnior con sede en Asunción, donde nadie le pudo superar en la prueba trampolín desde un metro.

Saltos precisos, sin “sustos”, merecedores de notas estables por sobre los 7 y 7,5 puntos, le situaron después de la segunda ronda en una cima que nunca abandonó.

Otros llegaron a la cita con más peso en el historial, pero en la noche de este sábado fue Frank Abel quien mejor lo hizo, tanto que selló con marca personal de 384.80 unidades su coronación, y el boleto directo para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El cuarto lugar en el trampolín desde tres metros en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se había “colado” entre los 12 finalistas con un acumulado de 344.80 puntos y ese fue un punto de partida para lo que sucedió unas horas después en el Centro Acuático Olímpico.

El mexicano David Vázquez con 373.50 se quedó con la plata y el colombiano Miguel Tovar, dueño de 359.75 se llevó el bronce.

«Cada vez que salía al trampolín solo me decía ‘tu puedes hacerlo…’, eso y hacerle caso a mi entrenadora en las indicaciones, fueron las claves para imponerme. Ella me pedía, sobre todo, que tuviera calma», resumió el matancero, a quien se le dan mucho mejor los giros y mortales que los intercambios con la prensa.

A sus 21 años, Frank Abel se muestra tímido. Aunque sobraban motivos para la euforia, si imagen era la de quien aún no asimilaba lo sucedido, la magnitud de una actuación con la que fijó la mejor marca histórica de un cubano en el trampolín desde un metro.

Tomado de Perlavisión