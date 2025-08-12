Acogerá museo cienfueguero reciente montaje de grupo La Fortaleza 

Compartir en

Como parte de la programación de verano este martes 12 de agosto, a las 8:30 de la noche, el Museo Histórico Provincial de Cienfuegos acogerá «Matadero, S.A.» reciente montaje del Grupo de Teatro La Fortaleza, con dirección artística de Arianna Cepero Almeida y dirección general de Atilio Caballero.

Según reseñan desde la referida institución cultural la obra, inspirada en la pieza «Vacas», de Rogelio Orizondo, retrata a tres mujeres —Eva, Liuba y Quironchaga— enredadas en un mundo de amor, violencia y contradicciones.

Según los organizadores el precio de la entrada será 30.00 pesos, y aseguran la disponibilidad de corriente eléctrica por planta para garantizar una puesta en escena experimental en el espacio no convencional del Museo, donde «Matadero S.A.» fusionará crudeza y poesía.