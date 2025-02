Comenzó XII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP

La XII Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-ALBA-TCP) comenzó este lunes en Venezuela.

Según informó la Presidencia en X, Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, participa junto a mandatarios y primeros ministros de la región.

🗣️| No es solo #Cuba , toda la región de América Latina y el Caribe está bajo amenaza. Y sólo con unidad se puede enfrentar la articulación de la contraofensiva imperialista y oligárquica que sostiene esa amenaza, señaló el presidente @DiazCanelB en la XII Cumbre del @ALBATCP . pic.twitter.com/1kgUQn3Fq4

#Ahora | Presidente de #Nicaragua, Daniel Ortega, durante la XII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP:

«Que no se olviden los que están gobernando Estados Unidos que no tenían idea que existían estas tierras, y salieron como migrantes y llegaron al territorio que no era de ellos,… pic.twitter.com/t1XxuH4Y6c

