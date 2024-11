📹 Día Mundial Concienciación sobre Tsunamis

Compartir en

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas design贸 la fecha del 5 de noviembre como el D铆a Mundial de Concienciaci贸n sobre los Sunamis, como una forma de reconocer la importancia de estar preparados, as铆 como de contar con sistemas de alerta que protejan la vida de las personas y prevengan los da帽os causados por los sunamis.

驴Qu茅 es un sunami?

Un tsunami o sunami es una sucesi贸n de olas gigantescas causadas por alguna perturbaci贸n bajo el agua. Normalmente se produce por un terremoto en el fondo del oc茅ano, aunque tambi茅n pueden ser provocados por derrumbes en la costa, erupciones volc谩nicas, deslizamientos de tierras submarinas o incluso el impacto de un meteorito en el mar.

Las olas de un sunami parecen paredes de agua y causan efectos devastadores si llegan a la costa. Entre una ola y la siguiente puede haber un intervalo de 5 minutos, pero tambi茅n de una hora. Tras la primera ola, que no suele ser la m谩s grande, el mar retrocede dejando el fondo a la vista, y las siguientes olas pueden ser mucho m谩s letales.

驴Por qu茅 se celebra el D铆a Mundial de Concienciaci贸n sobre los Sunamis?

En los 煤ltimos cien a帽os se han registrado 58 sunamis, que han acabado con la vida de m谩s de 260.000 personas, superando a cualquier otro desastre natural. El mayor n煤mero de muertes se registr贸 en el sunami de 2004 en el Oc茅ano 脥ndico (227.000 muertes) que afect贸 a 14 pa铆ses, los m谩s perjudicados fueron Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.

Solo tres semanas despu茅s la comunidad internacional se reuni贸 en Kobe (Jap贸n) donde se aprob贸 el Marco de Acci贸n de Hyogo para 2005-2015, el primer acuerdo mundial de gran alcance sobre la reducci贸n del riesgo de desastres. Tambi茅n se cre贸 el sistema de alerta y mitigaci贸n de los efectos de los sunamis en el Oc茅ano 脥ndico, que cuenta con decenas de estaciones de vigilancia sismol贸gica y del nivel del mar.

Esta celebraci贸n est谩 muy relacionada con otra fecha oficial de las Naciones Unidas, el D铆a Internacional para la Reducci贸n de los Desastres, que se celebra el 13 de octubre.

Inamura no hi

El origen de la fecha proviene de una historia japonesa denominada Inamura no hi: The burning rice firlds (fuego de las gavillas de arroz). Es una historia que se desarrolla en Jap贸n durante el a帽o 1854, donde un aldeano, Goryo Hamaguchi, se percat贸 de que la marea estaba bajando bruscamente y decidi贸 incendiar toda su cosecha (las gavillas de arroz) para advertir al resto de habitantes de la aldea que huyeran a tierras altas.

Pasado el desastre y con una aldea consternada por la p茅rdida de familiares y medios de subsistencia, la aldea estaba destinada a desaparecer, ya que muchos lugare帽os quer铆an mudarse a otro lugar. Es por eso que Goryo decidi贸 construir un terrapl茅n a lo largo de la playa. Emple贸 a los mismos aldeanos, colaboraron unos con otros y a los cuatro a帽os culminaron el trabajo. Luego se plantaron pinos y 谩rboles de cera en la costa.

En 1946 lleg贸 otro sunami, pero esta vez estaban protegidos por el terrapl茅n y las enormes olas no llegaron a la aldea. El terrapl茅n de Hiromura sigue protegiendo hoy en d铆a a la aldea de Hirowawa-cho.

Lema 2022 – 2023: A las zonas altas

En el a帽o 2022, la organizaci贸n lanz贸 una emocionante campa帽a con el lema “A las zonas altas” o en ingl茅s #GetToHighGround. Su objetivo es involucrar a la poblaci贸n de una manera divertida y atractiva, a trav茅s de simulacros, carreras o caminatas a lo largo de las rutas de evacuaci贸n de tsunamis.

Estas actividades no solo buscan crear conciencia sobre la importancia de reducir el riesgo de tsunamis, sino que tambi茅n contribuyen a que las comunidades se preparen y fortalezcan su resiliencia frente a esta amenaza costera.

El concepto detr谩s de esta iniciativa es sencillo pero efectivo: involucrar a las personas en su entorno local, adaptando la acci贸n a las necesidades espec铆ficas de cada comunidad.

La campa帽a #GetToHighGround se lleva desarrollando desde noviembre de 2022 y se extender谩 a lo largo de todo el 2023.

Lema 2021: Cooperaci贸n Internacional

Para el a帽o 2021, el tema fue: “Cooperaci贸n internacional con los pa铆ses en desarrollo para crear conciencia sobre los tsunamis”. Se trata de que todas las comunidades en riesgo por tsunamis est茅n preparadas y sean resilientes a estas cat谩strofes naturales, para asi evitar muertes, y da帽os materiales y de infraestructuras.

驴Qu茅 hacer el D铆a Mundial de Concienciaci贸n sobre los Sunamis?

M谩s de doscientas sesenta mil personas han muerto a causa de los sunamis en los 煤ltimos cien a帽os, y muchos otros han perdido sus hogares y modos de subsistencia. Es por ello que este d铆a podemos informarnos y concienciar a la poblaci贸n y a las instituciones oficiales a tomar medidas ante este y otros desastres naturales.

Por ejemplo, puedes visitar el Centro de Informaci贸n de Tsunami del Oc茅ano 脥ndico para obtener m谩s informaci贸n sobre estos fen贸menos y las se帽ales para reconocerlos.

Tambi茅n puedes ver alguna pel铆cula sobre la tem谩tica para conocer los efectos devastadores de estos fen贸menos. Te podemos aconsejar que veas Lo Imposible, la historia real de una familia durante el terremoto y sunami de Indonesia en 2004.