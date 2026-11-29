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Con el lema La inclusión NO es un deber, es un derecho, integrantes de la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores (ACLIFIM), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), la Asociación Nacional de Ciegos de Cuba (ANCI) y la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI) inauguraron la Jornada de Equiparación de Oportunidades 2026 en los jardines de la filial cienfueguera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

La apertura estuvo amenizada por diversas expresiones culturales, en un espacio que reunió a las cuatro asociaciones del territorio en torno al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Vivian López Avilés, presidenta provincial de ACLIFIM, destacó el apoyo de organismos y organizaciones en esta oportunidad que tienen las personas con discapacidad para demostrar sus habilidades y potencialidades, así como su inclusión en la sociedad.

El programa de actividades incluye encuentros en comunidades, en saludo al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, así como visitas a escuelas y un pasacalles por todo el Paseo del Prado. La jornada se extenderá hasta el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad y su clausura tendrá lugar en el Centro Recreativo Tropisur.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre