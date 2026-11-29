Compartir en

En la tarde de este viernes tuvo lugar en el Palacio de la Revolución un emotivo encuentro entre la dirección del país y un grupo de jóvenes en representación del sector de la Salud, para reflexionar en torno al 27 de noviembre de 1871. La jornada estuvo encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Escuchar lo que un grupo de jóvenes en representación del sector de la Salud tenía que decir sobre los horrendos sucesos de 1871 remitía inevitablemente a la idea, una vez expresada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, de que ellos, los héroes y mártires de otras épocas cubanas, habrían sido como los del presente, y viceversa.

Así es, porque el joven Alberto —como hicieron los adolescentes fusilados por los voluntarios españoles— se habría negado a bajar la cabeza ante el yugo colonial. Porque este viernes él afirmó —y ese es el desafío rebelde de ahora— que nada podrá quebrar la esperanza que habita en ser médico, que ningún imperio podrá romper la voluntad de un pueblo, y que son “millones los Estudiantes de Medicina que nos paramos ante el mundo y que decimos que somos un ejército de humanidad”.

Resultó hermoso, reconfortante y emotivo el intercambio que —conducido por la presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Litza Elena González Desdín— también contó con la presencia del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, y con la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echavarría, entre otros dirigentes y estudiosos de la historia cubana.

Particular interés suscitaron las palabras del investigador José Antonio Baujín, coordinador del libro “Con un himno en la garganta”, el cual recoge textos alusivos a los hechos del 27 de noviembre de 1871.

Tiene mucho valor hojear las páginas de una obra que —como apunta en su presentación editorial la doctora Miriam Nicado García, rectora de la Universidad de La Habana— es oportuna y hermosa; es tarea encargada por el consejo universitario al profesor doctor José Antonio Baujín, director de Publicaciones Académicas y de su sello Editorial UH; y también contiene el empeño de Ediciones ICAIC, representada por su directora Mercy Ruiz.

Así es, porque —además de joyas conmovedoras como los versos de Martí “A mis hermanos muertos el 27 de noviembre”— el lector puede repasar detalles de lo ocurrido en una de las horas más oscuras de la historia cubana. José Antonio Baujín así lo ha escrito para el libro: “23 de noviembre de 1871. Universidad de La Habana y cuarenta y cinco estudiantes de primer año de Medicina: uno ausente, en Matanzas; el resto, en el anfiteatro anatómico y el profesor no ha llegado; mientras esperan el siguiente turno de clases, cinco deciden salir al contiguo patio del Cementerio de Espada, y allí cuatro juegan con el carro que les transporta cadáveres para sus estudios y uno corta una rosa del jardín”.

“El día 25 el grupo completo está detenido en la cárcel, acusado por el gobernador político de la Isla de profanar sepulcros de figuras emblemáticas del integrismo español, fundamentalmente, de Gonzalo Castañón, mártir del Cuerpo de Voluntarios de La Habana, y dos sucesivos consejos de guerra enjuician a los muchachos”.

“El 27 los cinco jóvenes “traviesos” y tres más, sorteados casi festivamente (uno de ellos, el que estaba fuera de la ciudad), con edades comprendidas entre los dieciséis y los veintiún años, son sentenciados a morir y, rápidamente, fusilados; de los otros, dos son puestos en libertad, y treinta y cinco, condenados a prisión”.

Este viernes, desde el Salón Portocarrero, el profesor Baujín volvió sobre aquellos hechos. Pero antes quiso compartir algunas ideas a propósito del filme “Inocencia” del creador Alejandro Gil Álvarez: sobre la película que muchos cubanos no olvidaremos, expresó que ella demuestra cómo el arte puede actualizar el valor de un símbolo, y cómo es necesario que un símbolo sea actualizado “para que pueda seguir convocando”.

El experto no pasó por alto que los jóvenes enjuiciados se estaban formando en un campo de ideas que llamaba la atención de las autoridades coloniales, y trajo a colación dos figuras imprescindibles de ese momento histórico: Fermín Valdés Domínguez —condiscípulo de los estudiantes de Medicina— y su gran amigo José Martí, a quien Fermín contó estremecido cada detalle de los sucesos.

Fermín termina sus días en el oriente cubano como médico rural —contó José Antonio Baujín—; fue él quien, además de escribir y reivindicar a sus compañeros, defendió el espacio físico en La Punta habanera, donde está ubicado el monumento en honor a los jóvenes asesinados.

La verdad está hecha de matices, de colores. Fue esa una de las primeras enseñanzas —y así lo narró Alejandro Gil Álvarez en el encuentro— que se derivaron del esfuerzo desplegado en la realización del filme “Inocencia”.

El creador recordó todo el apoyo que le brindara Eusebio Leal Spengler, todos los momentos precedentes al filme y todos los momentos en que estaba claro que había «mucha información olvidada, silenciada, no contada». A los presentes, Alejandro subrayó la perseverancia y la lealtad de Fermín para con sus amigos, y narró que hacer la selección de actores para el filme fue muy difícil, porque todos los jóvenes presentados querían ser los estudiantes.

Sobre la película, valoró que se trata de “la historia vista desde el alma”, vista “desde el sentimiento”. El creador convidó a no olvidar nunca la dimensión humana de los sucesos de la historia.

“Yo siempre pido —resaltó Alejandro— que se acerquen a aquellos muchachos”. Para él, no solo se trata del día 27, sino de todo lo que aconteció antes: “Hay que sentir el sonido de la hierba creciendo, de esa historia, para poder seguir regándola”, dijo Gil Álvarez, quien además aseveró: “No podemos permitir que nos reescriban la historia”.

Claudia Patricia Secilio Minot, estudiante de primer año de Medicina, habló en el encuentro para transmitir a todos su esfuerzo por imaginar un contexto donde la muerte de aquellos jóvenes dejó familias detrás y a un pueblo triste como telón de fondo. Entonces, desde el presente, afirmó que «el homenaje, creo, somos nosotros mismos”.

Ella comentó que los de hoy son privilegiados estudiantes de Medicina, porque están tranquilos, porque son soberanos: “Soy estudiante de Medicina, y de Cuba; qué más orgullo que ese…”.

Haila Izaqui Marroquí contó que le hubiera gustado apoyar durante la COVID-19, y que, para su alegría, luego llegó la oportunidad de estar en el hospital pediátrico de Centro Habana, donde “tuvimos experiencias muy fuertes, porque siempre es difícil trabajar con niños, aunque a mí me gusta”. Y otros sumaron sus voces para narrar sus vivencias más emotivas.

Kamila Díaz Morejón resaltó que “hoy los jóvenes cubanos estamos convidados a no olvidar» y que «han sido disímiles las tareas tan hermosas y humanistas que nos han tocado”. Ella habló sobre las recientes visitas a abuelos que se encuentran en situación de vulnerabilidad; contó la sonrisa de esos seres humanos cuando se les acompaña, aunque sea por unos minutos, y fue firme en su definición: “Escogí la carrera perfecta”.

Daniel Alejandro García compartió sus historias del seguimiento a embarazadas en situación de riesgo, o lo vivido en la lucha contra la arbovirosis, o lo aprendido en la Red Juvenil Comunitaria. “Qué mejor homenaje a los estudiantes de Medicina fusilados, dijo, que continuar con nuestro sistema de salud”. Y Damalis Martínez López, especialista en Medicina Familiar y directora de un policlínico, aseguró que “lo que nunca ha faltado ni faltará en Cuba es la mano solidaria de nuestros médicos”.

“Estos estudiantes no fueron fusilados en vano. Cuando vi el filme «Inocencia» mi vida cambió; me pregunté cuánto debo hacer por los demás, y por mi país”, destacó Damalis.

Seguían sucediéndose las voces: intervenciones llenas de gratitud, de memoria, de sentimientos. Un joven de Sudán del Sur habló del honor de estar en la Mayor de las Antillas, y una joven cubana pidió imaginarse un corte de edición: el terror vivido en La Habana del siglo XIX y luego el presente, luego los testimonios de ahora frente al micrófono, como fe de la grandeza, como fe de “cuánto hemos logrado” y de que no “podemos dejar caer”.

Alejandro Manuel Pérez Fonteboa, del Instituto de Oncología y Radiobiología (INOR), reparó en los jóvenes presentes: son, dijo, “una representación de nuestros jóvenes en la nación”. Y convidó a defender los principios de la salud pública cubana “desde la cotidianidad, desde el trabajo, con resultados concretos”; convidó a “ser personas impacientes e inconformes”, para cada día aportar algo nuevo.

Desde una sinceridad conmovedora, Jenifer Baró Lara confesó que «es lindo ser parte de la Salud, porque eso nos ayuda a todos y nos da conciencia”. Ella, que estudia la Licenciatura en Enfermería, habló de una palabra clave y pidió defenderla como nunca: empatía, que es entender la necesidad y la angustia del otro.

“No hemos querido pasar por alto esta fecha», expresó hacia el final del encuentro el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El Jefe de Estado mencionó motivaciones como la necesidad de estudiar fechas como la del 27 de noviembre, para interpretar los sucesos a la luz del presente, y para, a partir de todo el análisis de la historia, incorporar las lecciones “a las actitudes de todos los días en esta batalla tan compleja, tan difícil que ha tocado a todas las generaciones”.

Sobre el imperio hegemónico y ultraconservador que desprecia a los pueblos habló también el dignatario, quien recordó que ha llegado a los extremos en lo referente a la diplomacia y a la ética. Díaz-Canel recordó el genocidio en Gaza, y dijo que «todos los que tenemos ética nos tenemos que sentir muy molestos», porque allí caen bombas todos los días, porque allí mueren niños todos los días.

En otro momento de su intervención, el mandatario aseguró que, en la misma medida en que vamos debatiendo estos temas históricos, también nos vamos dando cuenta de quién es el verdadero enemigo, de dónde está la razón, y de “por qué la Revolución cubana persiste en su proyecto”, y por qué tenemos que ser antimperialistas.

Sobre el 27 de noviembre de 1871, el presidente cubano valoró que fue un hecho en el que predominó el odio, y en el que se buscaba un escarmiento brutal contra aquel espíritu de los jóvenes.

Si una cosa nosotros tenemos que defender en nuestros tiempos —afirmó el jefe de Estado— “es el papel de la historia en nuestra identidad, en nuestra cultura, en nuestras raíces”.

A sus interlocutores, Díaz-Canel dijo que, cuando uno escucha la manera sentida con que se expresan, con que construyen sus visiones, “uno siente orgullo”. Enunció que corren tiempos difíciles, pero que, a pesar de todas las adversidades, “vamos a vencer”.

Así será —recalcó— por la “resiliencia heroica” del pueblo cubano. Y para eso, dijo, hay que trabajar, hay que luchar; hay que defenderse, “para no dejarnos humillar”, para crecer, para ser dignos.

A los jóvenes, expresó el mandatario: “No me pidan que tengamos confianza en ustedes, que esa la tenemos; esa, se la ganaron ustedes”.

Tomado de Cubadebate