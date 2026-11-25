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Con un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el Décimo aniversario de su partida física y coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las feminas sesiona en estos momentos el Pleno Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos.

En el último encuentro correspondiente al actual año las integrantes del Comité y dirigentes de base invitadas, dialogan sobre el estado de implementación de las transformaciones económicas y sociales y el Secretariado Provincial rinde cuenta de su labor ante el Comité como expresión de trabajo permanente de la organización.

Según informe presentado por Yudeimy Rodríguez González, miembro del Secretariado Provincial de la FMC, Cienfuegos ha avanzado en la consolidación de las estructuras de base, la participación de las mujeres en la economía local, la prevención comunitaria y la atención a familias en situación de vulnerabilidad.