🎧Triángulo de la confianza: Transformaciones en la ganadería

Representantes de la ganadería en la delegación de la Agricultura en la provincia de Cienfuegos ofrecen detalles de las acciones en ese sector como parte de las transformaciones económicas y sociales que se implementan en el país.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →