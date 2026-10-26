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🎧Triángulo de la confianza: Transformaciones en la ganadería

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Incrementan acciones en Cienfuegos contra delitos en zonas campesinas
Incrementan acciones en Cienfuegos contra delitos en zonas campesinas
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Representantes de la ganadería en la delegación de la Agricultura en la provincia de Cienfuegos ofrecen detalles de las acciones en ese sector como parte de las transformaciones económicas y sociales que se implementan en el país.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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