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El programa del Precongreso Abogacía 2026 fue reajustado debido al pronóstico de intensas lluvias y los trabajos en concurso, así como las conferencias a impartir por prestigiosos juristas de la provincia acontecerán el jueves 26 de noviembre.

La Máster en Ciencias, Yaisery Brunet Romero, organizadora del evento científico y subdirectora en la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos, especificó que en ese jornada impartirán conferencias relacionadas con el Derecho mercantil, laboral y de la Seguridad Social.

Y que posponen hasta nuevo aviso el panel sobre la Ley de la Vivienda, de Emigración y Extranjeros y la más reciente norma jurídica de Tierras Agropecuarias y Forestales, para favorecer la participación de profesionales de todo el territorio sureño.

Recordó que cuentan con más de 20 ponencias a presentar por comisiones y la presentación del último libro de la Doctora en Ciencias, Yoruanys Suñez Tejera, “Preguntas y respuestas claves sobre el Derecho Penal Cubano. Parte general”.