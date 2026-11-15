Marabana también alzó la voz contra el bloqueo

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Miles de personas se dieron cita este domingo antes de la salida del sol para participar de Marabana, la maratón internacional más importante de la isla y algunos de sus participantes aprovecharon la carrera para protestar contra las sanciones estadounidenses a la isla.

Muchos de los casi 3.000 participantes entre ellos 70 extranjeros –sobre todo los que no son atletas de alto rendimiento o elite— se colocaron carteles en sus espaldas a donde se leía: “Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”.

“El bloqueo asfixia al pueblo cubano. Vamos a ganar esta pelea”, dijo a The Associated Press Yuraldi Cava, de 58 años y empleado estatal, mientras corría.

Cuba sufre un duro cerco energético y financiero impuesto por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en enero presionando un cambio de modelo político en la isla. Las medidas agudizaron una crisis de un lustro ocasionada por sanciones previas y que impactó dramáticamente en la población con apagones de más de 30 horas y afectaciones en todos los sectores.

Marabana cumplió su aniversario 40 y se realiza cada noviembre en homenaje a la fundación de La Habana, la capital del país, que en esta ocasión llegó a los 507 años. La competencia tiene reconocimiento de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS por sus siglas en inglés) y sus tiempos de recorrido sirven de clasificatorios con validez oficial para los andarines.

La carrera contó con su prueba estelar de 42,195 kilómetros y la de media maratón; así como categorías más populares en los 10 y cinco kilómetros pasando por calles y lugares icónicos de la ciudad como la Avenida del Prado y el Capitolino.

Hubo personas con niños y discapacitados que se sumaron como andarines con sus ropas deportivas y sus pomos de agua, mientras entusiastas los alentaban desde las aceras.

“Es un mensaje del pueblo habanero de que Cuba no es una amenaza y vinimos aquí a esta fiesta popular a dar nuestro mensaje”, dijo a la AP Abel Torres, quien indicó que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla. Otros 40 diplomáticos de todos los niveles también participaron.

Entre los extranjeros —unos 70 de México, Italia, Vietnam, Francia, Alemania, Chile, Colombia— algunos tenían sudaderas rojas y blancas impresas en las cuales se veía: “Cuba no está sola”.

Por su parte la Coordinadora del gobierno provincial de La Habana encargada del área de deportes, Mayté Vigoa, aseguró que la ciudad tuvo que realizar un gran esfuerzo a fin de mantener el carrera internacional en las condiciones económicas precarias de la isla.

Vigoa confirmó que la firma de ropa deportiva Adidas, una patrocinadora histórica de la competencia este año no sumó su apoyo. Compañías de larga sociedad con Cuba y en sectores estratégicos —como Meliá — informaron que se retiraban de la isla debido a las presiones de Estados Unidos.

“Adidas se retiró del evento pero tenemos muchas personas que se suman, Cuba no está sola”, comentó Vigoa.

Tomado de Cubadebate