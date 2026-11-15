Tras ganar el Mariposa de Diamentes, el filme Calle 232 compite en festival mexicano

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La película cubana, Calle 232, fue seleccionada para competir en la próxima edición del Festival Internacional de Cine del Mar (FICMAR 2026) en la ciudad mexicana de Veracruz. La obra, del realizador Rudy Mora, pugnará en la categoría de Largometraje Internacional.

La noticia llega días después de que el largometraje cubano conquistara el galardón a Mejor Filme Internacional No Euroasiático, del pretigioso Premio Mariposa de Diamantes, auspiciado por la Academia Euroasiática de Cine.

El premio le fue entregado en Moscú a la vicepresidenta del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC), Yanin Martínez, quien agradeció a los organizadores del evento en nombre de los realizadores.

El largometraje de Mora, del año 2025, es un drama humanista que aborda la soledad, el envejecimiento y la importancia de los cuidados en la sociedad actual

Según la crítica, el filme pone el foco de atención en quién cuida a las personas cuando ya no pueden valerse por sí mismas y retrata la red de afectos (o la falta de ellos) en un contexto de envejecimiento poblacional, que afecta a muchos países, incluida Cuba.

Tomado de Cubadebate