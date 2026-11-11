Cienfuegos

Incrementan dn Cienfuegos labor preventiva durante Jornada Nacional de Tránsito

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Tránsito y medidas fin de año
Tránsito y medidas fin de año
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Con el principal objetivo de incrementar la labor preventiva y profiláctica encaminada a la seguridad vial comenzaron en la provincia de Cienfuegos las actividades previstas durante la Jornada Nacional del Tránsito, que se extiende hasta el 28 próximo.

Desde este lunes en centros educacionales y empresas del territorio sureño realizan matutinos especiales sobre la Ley 109 del Código de Seguridad Vial y mediante mensajes y alertas sensibilizan a conductores y a las familias, sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y proteger al peatón, considerado el eslabón más vulnerable en la vía.

La Mayor Martha Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos, explicó a la Radio que entre las actividades principales de inicio de la jornada tuvo lugar en el círculo infantil Lindo pequeñín, del municipio de Cumanayagua, un intercambio con infantes y educadoras de la institución para despertar en la más nueva generación el respeto, cortesía y seguridad a mantener en calles y avenidas.

También se refirió al encuentro realizado en la escuela primaria Rigoberto Pérez, de Constancia, en Abreus, durante el que agentes de motorizadas disertaron con los pioneros y maestros sobre la práctica de conductas más responsables en el uso de la vía pública.

Por la seguridad de nuestros hijos, es el lema de la campaña, que apela al componente emocional, a la familia, a todos los segmentos poblacionales, para disminuir los accidentes de tránsito, que de enero a la fecha en el territorio sureño ascienden a 147, con 15 fallecidos y 241 lesionados por esa causa.

La Jornada Nacional de Tránsito en su edición 63 en Cienfuegos, celebrará su acto provincial en la secundaria básica urbana Hermanos Mederos, en la capital provincial la próxima semana.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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