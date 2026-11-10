🎧Triángulo de la confianza: Servicios de imagenología en Cienfuegos

El pasado ocho de noviembre se celebró el Dia Internacional de la Radiología, fecha que se recuerda en el Triángulo de la confianza con la presencia de la doctora Yarisdey Corrales, especialista en imagenología del hospital pediátrico; el licenciado Víctor Ibañez, jefe del servicio de imagenologia del hospital provincial Gustavo Aldereguía Lima, y el licenciado Félix González, jefe técnico del hospital provincial.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →