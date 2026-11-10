🎧Triángulo de la confianza: Servicios de imagenología en Cienfuegos

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El pasado ocho de noviembre se celebró el Dia Internacional de la Radiología, fecha que se recuerda en el Triángulo de la confianza con la presencia de la doctora Yarisdey Corrales, especialista en imagenología del hospital pediátrico; el licenciado Víctor Ibañez, jefe del servicio de imagenologia del hospital provincial Gustavo Aldereguía Lima, y el licenciado Félix González, jefe técnico del hospital provincial.