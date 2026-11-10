Cienfuegos alista celebraciones por el Día del Estudiante

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Este 17 de noviembre, estudiantes de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf) y de la Universidad de Ciencias Médicas celebrarán el Día Internacional del Estudiante con una jornada que combinará el trabajo comunitario, la exposición de proyectos académicos y propuestas culturales.

Las actividades comenzarán a las nueve de la mañana con la intervención en un barrio, en la que se activará la Red Juvenil Comunitaria mediante varias de sus iniciativas y con la participación del movimiento de artistas aficionados.

«Además, tendremos la intervención del movimiento de artistas aficionados», explicó Lesimay Turca Trujillo, miembro del secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria en la UCf.

A las once de la mañana, los estudiantes se trasladarán a la UCf para desarrollar una actividad centrada en la academia. Allí se expondrán proyectos de las carreras honoríficas y se presentarán las principales contribuciones de los estudiantes en materia de investigación, vinculación universitaria y desarrollo académico.

La jornada culminará a la una de la tarde con un concierto, espacio que reunirá a estudiantes, docentes e invitados en una celebración de la cultura, la creatividad y el protagonismo juvenil. El programa fusiona así el trabajo comunitario, el intercambio científico y las expresiones artísticas.

El Día del Estudiante recuerda que la juventud universitaria no solo se forma para ejercer una profesión, sino también para asumir responsabilidades con su comunidad y su país. Fue un reporte del periodista Jorge Fernández