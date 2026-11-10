Intensifican el enfrentamiento a ilícitos de drogas

Compartir en

En correspondencia con la política de Tolerancia Cero, continúan las acciones ininterrumpidas contra ese flagelo a lo largo de todo el país y en nuestras frontera.

Con el propósito principal de fortalecer los niveles de prevención y enfrentamiento a los ilícitos de drogas y garantizar un sistema de trabajo permanente cada vez más efectivo e integral, los órganos del Ministerio del Interior, la Aduana General de la República y otras estructuras gubernamentales cohesionan sus esfuerzos con la intensificación, desde el pasado mes de septiembre, de acciones conjuntas específicas.

A partir de políticas multifactoriales que han sido efectivas en Cuba a lo largo de más de 65 años, teniendo en cuenta las experiencias positivas de la Operación Coraza Popular, de enero de 2003, y la identificación de los desafíos externos e internos en las circunstancias actuales, las acciones realizadas en todo el país han permitido detener a más de 250 personas involucradas en expedientes de procesos investigativos.

De acuerdo con informaciones del Ministerio del Interior, entre los detenidos aparecen traficantes, expendedores, buscadores de recalos, cosecheros, y se identificaron varios consumidores involucrados en esos hechos. Asimismo, se desarticularon 15 casas fumaderos para el consumo de crack y, en menor medida, cannabinoides sintéticos, ubicadas en focos y lugares complejos, fundamentalmente en La Habana.

Durante este periodo se ha logrado neutralizar a traficantes que desarrollaban su accionar delictivo en ambientes complejos y reincidían en la comercialización de drogas, servían como bases de apoyo de organizadores cubanos radicados en el exterior, o se dedicaban al escamoteo de recalos y actuaban en la capital, Matanzas y Granma.

En los procesos investigativos se han asegurado diversos tipos de drogas como marihuana, cocaína, crack y metanfetamina, sin embargo, las mayores ocupaciones se corresponden con los cannabinoides sintéticos en sus actuales formatos de expendio (hojas, tiras y papelitos).

En las acciones de enfrentamiento se han incautado más de 8 000 000 de pesos cubanos; una cifra superior a los 35 000 dólares y 650 euros; así como dos autos, siete motos y parafernalias propias de la actividad.

En aras de fortalecer la efectividad del descubrimiento en la frontera aérea por los efectivos de la Aduana General de la República y del Ministerio del Interior, se ha reforzado la preparación especializada de las fuerzas; se profundiza en los análisis de la información adelantada; el descubrimiento y el enfrentamiento sobre los vuelos de riesgos, con prioridad sobre los procedentes de los países de la región con más incidencia de ese tipo de hechos en nuestro territorio, así como se prioriza el trabajo especializado sobre las cargas aéreas, a partir de su proclividad y empleo en la introducción de drogas.

En correspondencia con la política de Tolerancia Cero y con la convicción de que contra las drogas se gana, continúan las acciones contra ese flagelo a lo largo de todo el país y en nuestras fronteras, donde son imprescindibles el aporte de todos, una mayor articulación entre los factores y la constancia en la prevención y el enfrentamiento.

Tomado del Periódico Granma