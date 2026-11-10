Cuba toma muy en serio la amenaza de una operación militar de EE.UU., afirma su representante ante la ONU

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El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó que la isla «toma muy en serio» la posibilidad de una operación militar estadounidense y que cada viernes se dedica a la defensa para preparar a la población. El diplomático subrayó que la confrontación no es el objetivo de La Habana, que apuesta por normalizar relaciones con EE.UU. sobre la base del respeto mutuo.

«Cada viernes dedicamos el día a la defensa»

Soberón Guzmán explicó que Cuba «considera muy seriamente» la amenaza de una operación militar y que, por ello, «cada viernes en Cuba dedicamos el día a la defensa, para preparar a todo el pueblo para la protección de nuestra soberanía, independencia e integridad territorial». «Debemos estar preparados para cualquier escenario, incluido el militar», sentenció el diplomático.

Declaraciones de altos funcionarios de EE.UU.

El representante cubano señaló que La Habana presta atención a las declaraciones públicas de altos funcionarios estadounidenses que han admitido la posibilidad de acciones militares contra la isla. «Con la actual administración de EE.UU. no se han escuchado una o dos, sino múltiples declaraciones públicas de sus más altos dirigentes sobre la disposición a capturar, bombardear y destruir Cuba», subrayó. «Es otra razón importante para tomarse en serio esas amenazas», añadió.

Asimetría militar y apuesta por el diálogo

Soberón Guzmán reconoció que las capacidades militares de ambos países son incomparables, por lo que Cuba se ve obligada a apoyarse en la preparación de su propia población para la defensa del Estado. No obstante, insistió en que la confrontación no es el propósito de La Habana: las autoridades cubanas están interesadas, ante todo, en normalizar las relaciones con EE.UU. y desarrollar un diálogo basado en el respeto mutuo, pese a las diferencias políticas existentes.

Tomado de Cubadebate