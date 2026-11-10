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Bruno Rodríguez realizará visita oficial a China como enviado especial del Partido y el Gobierno cubanos

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El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, realizará una visita oficial a la República Popular China del 10 al 13 de noviembre, en su condición de enviado especial del Partido y el Gobierno cubanos, anunció este lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

La visita se inscribe en el excelente estado de las relaciones bilaterales, caracterizadas por la confianza mutua, la cooperación integral y el intercambio permanente entre los partidos, gobiernos y pueblos de Cuba y China.

China constituye un socio estratégico de gran relevancia para Cuba y uno de los principales colaboradores en sectores clave para el desarrollo económico y social del país. Los vínculos bilaterales han experimentado una consolidación sostenida en los últimos años, respaldada por un intenso intercambio político y una cooperación mutuamente beneficiosa.

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