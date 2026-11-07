Celebran aniversario 50 del Poder Popular en Cienfuegos con distinción La Perla a personalidades de la provincia

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Como parte de las celebraciones por el aniversario 50 de la creación de los órganos locales del Poder Popular se desarrolló este sábado en Cienfuegos la Asamblea Solemne del Consejo Provincial Extraordinario de Gobierno.

Presidida por Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora Provincial, y con la presencia de Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, diputados al Parlamento Cubano y representantes de diversas instituciones y organismos de la Administración Provincial, la sesión evocó momentos fundacionales del Poder Popular y la contribución del territorio al funcionamiento de las estructuras que avalan el ejercicio de la democracia participativa y socialista en Cuba.

La distinción La Perla, máximo reconocimiento que otorga el gobierno a figuras con un aporte sobresaliente a la sociedad y al desarrollo de esta provincia, le fue entregada a siete personalidades de la salud, la educación y la cultura, entre otros sectores. En la lista de los homenajeados figuran reconocidos profesionales de la Medicina como el doctor Moisés Santos Peña, especialista de Segundo Grado en Medicina Interna e Intensiva, y la doctora en Ciencias Laura Magda López Angulo, Máster en Psicología de la Salud. Igualmente, distinguieron con La Perla al historiador y profesor de la Universidad Carlos Rafael Rodriguez, David Soler Marchán, y el arquitecto, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, y creador de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, Irán Millán Cuétara.

La víspera, en el teatro Tomás Terry, tuvo lugar una gala en ocasión de la efeméride.

El pasado 31 de octubre acontecieron sesiones solemnes de las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Tras constituirse las Asambleas Municipales del Poder Popular el 31 de octubre de 1976, y ser elegidos los Delegados y Diputados al Parlamento Cubano el 2 de diciembre, el domingo 7 del propio mes quedaba instituida la Asamblea Provincial del Poder Popular (APPP). Hasta 2020 sesionaron las APPP, momento en que, como parte del proceso de institucionalización del país, se crean los Gobiernos del Poder Popular, órganos que representan al Estado y tienen como misión fundamental el desarrollo económico y social de los territorios.