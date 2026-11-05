Estudio: Letras de canciones actualmente son menos emotivas

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Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) recientemente dieron a conocer los hallazgos de un estudio realizado a 38,000 canciones de 230 artistas populares a lo largo de 80 años para identificar cómo se han modificado los temas recurrentes que se tocan en las composiciones y algunas otras curiosidades.

Cabe señalar que esta investigación abarcó géneros como pop, rock, hip-hop, country, etc. A continuación, te enlistamos algunas de las conclusiones finales:

Actualmente las letras de canciones populares mencionan con menor frecuencia a familiares y amigos en comparación con décadas anteriores.

Las letras de las canciones incluyen cada vez menos palabras relacionadas tanto con emociones positivas, como la alegría, como con emociones negativas, como la tristeza y la ira.

En las canciones de artistas más nuevos ahora es más común hallar expresiones relacionadas con la ansiedad y la ira, sin importar el género musical.

Los cambios en las letras musicales a lo largo de las décadas han sido más notorios que los cambios en las canciones de un mismo artista durante su carrera. Esto sugiere que las tendencias culturales de cada época influyen más en la música que la evolución personal de los artistas.

Los investigadores plantearon la posibilidad de que las giras mantengan a los artistas tan ocupados que estos podrían tener menores posibilidades para mantener relaciones cotidianas y escribir sobre ellas.

Según William Chopik, coautor del estudio, las canciones permiten observar cómo los artistas y las culturas que los rodean expresan sus sentimientos y relaciones.

En conclusión, se encontró que las letras de las canciones pueden estar más influidas por factores de tendencias, y culturales, que por la evolución emocional de los artistas.

Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Inside Radio