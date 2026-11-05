En China VII Cumbre Mundial de Medios

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La agenda de la VII Cumbre Mundial de Medios se inició este jueves en China con la participación de cerca de 500 representantes de unos 330 medios de comunicación, centros de estudios, organismos gubernamentales e instituciones internacionales de 112 países y regiones.

Directivos de medios cubanos como Prensa Latina, Juventud Rebelde, Ideas Multimedios y la Televisión participarán en este evento que tendrá como tema «La misión de los medios de comunicación y las acciones de cooperación en medio de la transformación inteligente».

En declaraciones a la agencia de noticias Xinhua, representantes extranjeros señalaron que la inteligencia artificial transforma profundamente la industria mediática mundial.

Los participantes destacaron la importancia del diálogo y la cooperación entre los medios de comunicación de distintos países para afrontar los cambios que introduce esta tecnología y asumir responsabilidades compartidas ante los desafíos de la época.

El programa contempla una ceremonia inaugural, un diálogo de alto nivel sobre cooperación, sesiones plenarias, foros paralelos, exposiciones tecnológicas y fotográficas, así como actividades culturales.

Los participantes intercambiarán hasta el próximo día 9 criterios sobre el desarrollo inclusivo de la inteligencia artificial y la transformación de los medios globales.

También abordarán el diálogo y la cooperación mediática ante los desafíos de seguridad mundial, el papel de la comunicación inteligente en el intercambio entre civilizaciones y los nuevos consensos sobre gobernanza de la comunicación global en la era de la inteligencia artificial.