Mantiene Cienfuegos alto índice de envejecimiento poblacional

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La Oficina Nacional de Estadística e Información, en la provincia publicó en su sitio oficial de Facebook que uno de cada cuatro cienfuegueros tiene más de sesenta años y el rango de edad lo ubican entre los adultos mayores.

En entrevistas recientes a medios de prensa pudo conocerse que entre los municipios con más personas envejecidas sobresalen Cruces y Lajas y tales datos contribuyen a la toma de decisiones de los gobiernos.

El post enfatiza que Cuba arriba al venidero 1 de octubre, Día del Adulto Mayor, cómo el país más envejecido de América Latina y el Caribe con el 26,7 por ciento de su población en el rango de los mayores de 60 años.