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Mantiene Cienfuegos alto índice de envejecimiento poblacional

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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La Oficina Nacional de Estadística e Información, en la provincia publicó en su sitio oficial de Facebook que uno de cada cuatro cienfuegueros tiene más de sesenta años y el rango de edad lo ubican entre los adultos mayores.

En entrevistas recientes a medios de prensa pudo conocerse que entre los municipios con más personas envejecidas sobresalen Cruces y Lajas y tales datos contribuyen a la toma de decisiones de los gobiernos.

El post enfatiza que Cuba arriba al venidero 1 de octubre, Día del Adulto Mayor, cómo el país más envejecido de América Latina y el Caribe con el 26,7 por ciento de su población en el rango de los mayores de 60 años.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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